Германия передаст Украине 16 мостоукладочных машин BIBER

Согласно списку «Военная помощь Украине» на сайте немецкого правительства, ФРГ планирует поставить Украине 16 бронированных мостоукладочных машин BIBER и 10 зенитных танков GEPARD, а также около 6000 боеприпасов к ним.

Зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard будут поставлены Украине со складов промышленных предприятий, вопрос их оснащения ещё будет решаться, — сказал журналистам в Берлине представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Давид Гельмбольд, пишет Укринформ.

Отмечается, что «Гепарды» много лет не стоят на вооружении Бундесвера, это значит, что нет необходимости заменять их, они будут предоставляться из запасов промышленности», — сказал Гельмбольд.

В то же время он не конкретизировал, когда эта техника будет передана ВСУ.

Комментируя возможность оснащения этих машин, он отметил, что есть разные возможности и системы, например, установить на них оборудование ПВО или другое. Конкретные вопросы будут обсуждены в рамках НАТО с союзниками, отметил Гельмбольд.

Ранее министр обороны Кристине Ламбрехт по результатам встречи на авиабазе в Рамштайне заявила, что «вторая партия зенитных танков Gepard будет поставлена ​​в скором времени». Кроме того, по её словам, вскоре должен быть поставлен и мостоукладочный танк Biber.

Министр также отметила, что Германия передаст Украине «зимний пакет»: электрогенераторы, термоодежду, еду и полевое снаряжение.

Глава немецкого Минобороны упомянула также о программе подготовки украинских военных, которая будет осуществляться вместе с Нидерландами. Спектр обучающих курсов в ближайшие месяцы будет расширен с учётом потребностей ВСУ. В этом контексте Ламбрехт объявила о новой инициативе — мероприятиях по разминированию. Украинские военные будут учиться обнаруживать мины и снимать мины-ловушки в городке Штеттен-ам-Кальтен-Маркт, а также получат необходимое оборудование.

«Это свидетельствует о том, что мы поддерживаем Украину очень широко, очень интенсивно», — подчеркнула Ламбрехт.

Как сообщала Одесса News, во время визита в Берлин (Германия) 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично попросил канцлера Германии Олафа Шольца о поставке в Украину боевых танков Leopard 2, однако Шольц отклонил эту просьбу.

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