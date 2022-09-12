Кто в Одессе 13-14 сентября останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым потребителям воды в Одессе отключат водоснабжение.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что аварийное отключение воды будет проведено в части жилмассива Котовского с 09:00 13 сентября до 6:00 14 сентября на таких улицах:

Академика Заболотного, 54-68, 57-69,

Академика Сахарова, 22, 28,

Марсельская, 32-48,

С. Палия, 73-111.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05 (круглосуточно).

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