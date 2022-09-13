В Одессе и области измерен радиационный фон

Радиационный фон на территории Одесской области соответствует норме.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По состоянию на 10:00 12 сентября группами радиационного наблюдения и дозиметрического контроля проведён мониторинг гамма-излучения в определённых 110 мониторинговых точках по всей территории Одесской области.

Зафиксированы показатели радиационного фона 0,05-0,15 мкЗв/ч при норме не выше 0,30 мкЗв/ч, а именно:

г.Одесса показатели радиационного фона 0,08-0,13 мкЗв/час

с.Фонтанка — 0,09-0,11 мкЗв/час

г.Черноморск -0,10-0,15 мкЗв/час

г.Подольск -0,09-0,11 мкЗв/час

г.Белгород-Днестровский — 0,09-0,13 мкЗв/час

г.Ананьев- 0,11-0,13 мкЗв/час

г.Измаил -0,10-0,13 мкЗв/час

пгт.Ивановка -0,09-0,13 мкЗв/час

пгт. Николаевка — 0,09-0,11 мкЗв/час

пгт.Захарьевка — 0,09-0,12 мкЗв/час

г.Березовка-0,06-0,09 м.кЗв/час

г.Беляевка-0,05-0,07 м.кЗв/час.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября на оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС) находилась делегация представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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