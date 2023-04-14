Волошенков встретился с представителями церквей в Одессе, говорили о Пасхе

13 апреля и.о. главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков провёл встречу с представителями церквей и религиозных организаций Одесской области, верующие которых 16 апреля будут отмечать Пасху.

Как сообщает пресс-служба ООГА, были обсуждены вопросы безопасности по организации Пасхальных богослужений в Одессе и области.

«Правоохранительные органы будут работать в эти выходные в усиленном режиме. Поэтому просим тоже отнестись к этому моменту с пониманием. Ведь у всех нас одна задача – сохранить жизнь и здоровье наших граждан, обеспечить межконфессиональный мир, согласие, диалог, сделать невозможными любые провокации. Отмечу, что сохранение межконфессионального мира в эти святые пасхальные дни является важным проявлением уважения друг к другу и служит залогом стабильности общественно-политической ситуации в Одесской области», — подчеркнул Борис Волошенков.

Представители всех церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине и Одесской области, и подтвердили информацию о том, что все Пасхальные богослужения, во всех храмах начнутся 16 апреля в 6 утра, после чего состоится освящение пасхальных корзин.

«Одесская областная государственная администрация уже обратилась к жителям Одессы и Одесской области, с просьбой соблюдать режим военного положения и прежде всего заботиться о собственной безопасности. Так ради жизни и здоровья своих близких и родных сделаем Пасху безопасной и проведём этот день в молитве и душевном согласии с ближайшими людьми», — сказал и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

Кстати. На территории Одессы и Одесской области продолжает действовать комендантский час с 00.00 – до 05.00.

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