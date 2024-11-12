Командующий ВМС ВСУ проверил готовность к защите морского зернового коридора

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа проверил готовность корабельных и катерных тактических групп группировки ВМС, обеспечивающих безопасность «зернового коридора» и Чёрного моря.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Усиление противодействия врагу и улучшение противодиверсионной обороны – главные задачи. Противник неоднократно пытался проникнуть в наши территориальные воды, но благодаря слаженной работе военных моряков попытки были напрасными. Важно и дальше своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы. Экипажи наших боевых кораблей также вовлечены в отражение воздушных атак, в частности, дронов-камикадзе, которыми враг терроризирует мирное население», — цитирует пресс-служба вице-адмирала Алексея Неижпапы.

Как отмечается, командующий ВМС ВСУ вместе с командирами кораблей обсудил ключевые вопросы – как оперативно реагировать на возможные угрозы и поддерживать высокий уровень боевой готовности.

«Постоянное усовершенствование подготовки позволяет военным морякам быстро адаптироваться к новым вызовам. В то же время, во время общения выявили ряд потребностей в дополнительных ресурсах и улучшении материально-технического обеспечения», — сообщил Неижпапа.

Командующий ВМС ВС Украины наградил военнослужащих, проявивших профессионализм в исполнении своих обязанностей, и поблагодарил каждого военного моряка за героическую службу и преданность делу.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2024 года делегация Командования ВМС ВСУ во главе с Алексеем Неижпапой посетила Королевство Дания, где ознакомилась с вооружением, которое может усилить украинский флот.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

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