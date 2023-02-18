Утром 18 февраля российские войска выпустили по Украине 4 крылатых ракеты

18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр» из акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

«Угроза ракетных атак остаётся», — предупреждает Командование ВС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, по информации Генерального штаба ВСУ в течение боевого дня 17 февраля противник нанёс по Украине 10 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Фото и инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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