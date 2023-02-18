360-е сутки войны наши воины отражают атаки оккупантов

Начались 360-е сутки российского вторжения в Украину. Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооружённую агрессию против нашей страны, не прекращая уничтожать критическую инфраструктуру, наносить ракетные удары, совершать артиллерийские обстрелы по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook состоянием на 6 утра 18 февраля, в течение вчерашнего боевого дня противник нанёс 10 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная — Луганской; Выемка, Фёдоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веслое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой областей.

От вражеского огня пострадали 25 населённых пунктов на Запорожском направлении.

На Херсонском направлении от артогня захватчиков пострадали Херсон, а также районы более 25 населённых пунктов Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников противника, по предварительной информации, 5 — типа «Ланцет» и 1 — «Зала».

Подразделения ракетных войск и артиллерии вчера поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневом рубеже.

Как сообщала Одесса News, враг не жалеет сил, чтобы взять Бахмут.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook, АРМIЯ INFORM

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