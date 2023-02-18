18 февраля энергетики ДТЭК будут выполнять ремонт, кого из одесситов это коснётся

18 февраля энергетики ДТЭК «Одесские электросети» будут выполнять ремонт на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы.

Как сообщают энергетики, эти работы позволят предотвратить в будущем перегорание проводов из-за перегрузки.

«Все бытовые потребители будут запитаны от другой линии. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны графика», — говорится в сообщении.

Ориентировочно работы продлятся до 12 часов дня.

Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки.

Как сообщала Одесса News по данным ДТЭК «Одесские єлектросети», за последние 7 дней в среднем свет был у жителей Одессы 19 часов в сутки, у жителей области – 22 часа.

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