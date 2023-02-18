MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. 18 февраля энергетики ДТЭК будут выполнять ремонт, кого из одесситов это коснётся

18 февраля энергетики ДТЭК будут выполнять ремонт, кого из одесситов это коснётся

331581381_907982970549355_5940784818640578853_n-Cropped.jpg

18 февраля энергетики ДТЭК «Одесские электросети» будут выполнять ремонт на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы.

Как сообщают энергетики, эти работы позволят предотвратить в будущем перегорание проводов из-за перегрузки.

«Все бытовые потребители будут запитаны от другой линии. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны графика», — говорится в сообщении.

Ориентировочно работы продлятся до 12 часов дня.

Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки.

Как сообщала Одесса News по данным ДТЭК «Одесские єлектросети», за последние 7 дней в среднем свет был у жителей Одессы 19 часов в сутки, у жителей области – 22 часа. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 431

Смотрите также...

scroll to top