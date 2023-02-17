Куда пойти в Одессе на выходных 18-19 февраля

В выходные 18-19 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

18 февраля балет в 2 действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства. Автор либретто и хореограф — постановщик Сергей Кон: «Нет человека, хотя бы раз в жизни не задававшегося вопросом о том, что есть судьба? Это то, что определено, обусловлено с момента рождения, или это ряд жизненных событий, в котором мы имеем возможность выбирать? Это неотвратимость рока, рока или всё-таки есть свобода выбора? Балет «Судьбы» не даёт однозначного ответа на эти вопросы. Скорее, это размышления на темы человеческих судеб, встреч и потерь». Приходите к 16.00. Стоимость билетов от 170 гривен.

18 февраля яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски»! Комедия о неутомимом повесе, весельчаке и балагуре Дон Жуане. Приходите на весёлый спектакль «Дон Жуан» в Дом Клоунов к 18:00. Стоимость билетов от 180 гривен.

18 февраля КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Приходите к 12 часам. Адрес: Алексеевская площадь, 21а (конечная остановка трамваев №№ 11, 12). Экскурсия для всех желающих. Запись по тел.050 399 4211/ 048 717 54 54. Во время воздушной тревоги экскурсия не проводится.

18 февраля Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на лекторий о художниках Позднего средневековья. Как и почему «короновали» главного антагониста христианства — Дьявола — средневековые теологи и художники, узнаем на лекции старшей научной сотрудницы музея Кати Галибей. Приходите к 14:00. Билеты стоимостью 100 гривен. Для людей, которые временно были вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

19 февраля в Украинском театре в Одессе состоится спектакль «Собачье сердце 2.0. Перезагрузка». Это известный булгаковский сюжет через призму современного режиссёрского видения. Яркие персонажи и аллюзии на сегодняшний день. Талантливая актёрская игра, вызывающая эмоциональный отклик в каждом сердце. Приходите к 15 часам. Билеты стоимостью от 150 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

19 февраля одесситов и гостей города приглашают на концерт “Музыка несокрушимости» французского органиста Бернара Струбера. Приходите к 18 часам. Концерт состоится в соборе св. Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68, Одесса. Ведущая концерта лектор-музыковед Эльвира Паламарчук. Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону +38 063 507 2964.

19 февраля в Одесской областной филармонии концерт «И снова о любви…». Песни и мелодии о самых прекрасных чувствах исполнят ансамбль народных инструментов «Мозаика», лауреаты международных конкурсов Людмила Третьяк (сопрано), Иван Бащук (баритон), Елена Грищук (сопрано), Максим Крисань (скрипка). Лектор-музыковед Дмитрий Пинчук. Приходите к 14:00. Адрес: ул. Бунина, 15. Билеты стоимостью от 70 гривен.

До 1 марта известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает во Всемирный клуб одесситов на свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение». Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок. Создайте себе весеннее настроение! Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00. Выходные – понедельник, вторник. Вход на выставку бесплатный.

До 1 марта в Одесском национальном художественном музее цикл выставочных проектов “Языки войны”. Выставочный проект знакомит зрителей с наиболее выразительными проектами украинских художников, созданных в 2022-2023 годах. Цикл начинается с параллельных выставок трёх художников: Игоря Горы, Дмитрия Евсеева и Василия Дмитрика. Синхронность этих проектов связана не только со временем создания, но и с работой, с похожим документальным материалом. Каждый из трёх художников выбирает свойственную ему интонацию – от едкого сарказма до безразличного наблюдения деконструкции идеологем и практик врага. Предупреждение: на выставке находится чувствительный контент. Зрителям 18+.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников/Думская, Культурометр

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