Кому в Одессе в воскресенье, 13 декабря, отключат свет

13 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|10-я Линия на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|36-я Линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|36-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|37-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|4-я Линия на ж/м: 25, 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|6-я Линия на ж/м: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|8-я Линия на ж/м: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Академика Заболотного: 56, 56А, 57_1, 57_2, 58, 60, 62, 66, 66_1, 66_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Высоцкого: 13, 23, 23а, 25
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Высоцкого: 11, 11А, 15, 17, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Генерала Бочарова: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Добровольского проспект: 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а_с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Коннармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19_1, 19_2, 20, 21, 21_1, 21_2, 21_3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Паустовского: 29гар
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Сахарова: 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
13 дек.
|5:00
15 дек.
|Сахарова: 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Сахарова: 24, 26, 30, 34, 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99, 113, 113А, 113б, 120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
13 дек.
|5:00
14 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Степовая (Шевченко): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81_2, 83, 87, 89, 91, 93
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 дек.
|17:00
13 дек.