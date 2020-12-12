Ушёл из жизни Валентин Гафт, представлявший угрозу национальной безопасности Украины

Советский и российский артист, театральный режиссёр и поэт Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актёра Ольгу Остроумову.

По её словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актёр восстанавливался несколько лет.

Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее актёров.



Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт служил в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.

Известен по таким популярным советским кинокартинам, как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Чародеи», «Мастер и Маргарита» и другим фильмам.



Несколько лет назад Гафт попал в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года в Москве умер советский, украинский и российский театральный деятель и режиссёр, народный артист Украины Роман Виктюк.