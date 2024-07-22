В Одессе с 14 этажа заброшенного санатория упала 13-летняя девочка

В Одессе 19 июля погибла 13-летняя девочка, которая упала с большой высоты здания заброшенного санатория на территории Пересыпского района.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что две 13-летние жительницы Одессы приехали погулять в один из санаториев. Они поднялись по лестнице заброшенного комплекса, где рисовали красками на стенах между 14 и 15 этажами. Одна из девушек решила полюбоваться своим рисунком, сделала шаг назад, не удержалась и упала в промежуток между лестницей. Она погибла на месте происшествия.

О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей.

Семья погибшей ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. По словам родителей, дочь отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18.00 она сообщила матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

По факту гибели девочки начато производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одессе пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области

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