В порту Одессы обрушилось здание, под завалами оказались люди, один погиб

20 июля вечером на территории Одесского морского торгового порта обрушилось складское здание.

Об этом сообщило Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что во время разрушения здания под завалами оказались два человека.

Спасатели деблокировали 34-летнего мужчину, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.

Ещё одного мужчину, которому был 31 год, достали из-под завалов мёртвым.

«Вероятная причина разрушения – нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала об обрушении в июне 2024 года фонтана в сквере 7-й станции Большого Фонтана в Одессе, в результате чего погиб 13-летний мальчик и травмирован его друг-сверстник.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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