В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Хомык, светлая ему память

4 сентября во время участия в боевых действиях в районе Олешковской территориальной громады Херсонской области погиб военнослужащий ВСУ, солдат Максим Хомык, житель села Широкая Балка.

Об этом сообщили в пресс-службе Беляевского городского совета.

Погибшему было 32 года. Воина похоронили в селе Козаково Новоборисовской территориальной общины.

Одесса News информировала, что 21 июля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Раздоловка Бахмутского района Донецкой области погиб военный из города Арциз Одесской области Сергей Савка. Попрощаться с защитником удалось лишь 10 сентября.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy