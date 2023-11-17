Шашистка Вікторія Мотрічко повертається з Китаю в рідну Одесу з медаллю

У китайському місті Лішуй завершився 16-й Всесвітній чемпіонат із шашок, в якому брала участь спортсменка Вікторія Мотрічко з Одеси.

Як повідомляє кореспондент Одесса News, за остаточними підсумками шашкових турнірів Вікторія здобула 3 місце.

«Шкода, що третє, — сказала Вікторія телефоном нашому кореспонденту, але медаль — є медаль!».

Кажучи про складнощі чемпіонату, Вікторія розповіла, що їй «поталанило» в остнньому турі зіграти з багаторазовим чемпіоном світу, першим номером світового рейтингу серед чоловіків — Олександром Шварцманом. Найближчі конкурентки Вікторії мали значно слабших суперників.

«Щастить мені в останньому турі зустрічатися з першим номером світового рейтингу Шварцманом Олександром. Він після переїзду із Запорізької області після початку війни показує дуже творчу та потужну гру, Складно встояти, особливо з китайською інтенсивністю проведення Чемпіонату. Важко в настільки насиченому турнірі грати з чоловіками, маючи класифікацію серед жінок. Якби програвала жінці в останньому турі, яка тебе обійшла, — все було б справедливо. А коли очолюєш жіночий залік і перебуваєш у чоловічій м’ясорубці, а група, що наздоганяє, має суперників простіше і при твоєму вступі готова користуватися цим. Ну нічого, сама бувала в різних ситуаціях: як наздоганяючих, так і очолюючих, де вдавалося відстояти позиції», — прокоментувала Вікторія, чому їй не вдалося завювати «золото» Чемпіонату у Лішуй.

«На цей раз не пощастило, зіпсула результати року. До цього були лише перші місця, лише одне друге у класиці в команді Європи. Тепер додалося 4-е місце у світовому бліці та 3-є на етапі кубка світу», — з сумом, але одночасно й з притаманним Вікторії одеським оптимізмом розповіла шашистка.

За її словами, Вікторія заявлена на завершальний етап Кубка світу в Польщі, який проводитиметься на початку грудня, а також 10 грудня на чемпіонат світу рапід, також у Польші.

«В останньому, швидше за все, зіграю, а от від етапу Кубка світу відмовлюся. Надто насичена осінь, треба присвятити себе сім’ї», — сказала в завершення розмови одеська королева шашок.

Одесса News інформувала, як Вікторія Мотрічко проводила години дозвілля між турнірами Чемпіонату світу у Китаї.

Фото: Вікторія Мотрічко, Fangchao Chen/Facebook

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