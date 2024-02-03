В Одессе умер выдающийся тренер Юрий Червяков

1 февраля перестало биться сердце выдающегося одесского тренера, заслуженного тренера Украины по таиландскому боксу муэй-тай Юрия Червякова.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

За годы тренерской деятельности с 1972 года Юрий Червяков воспитал сотни мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, среди которых заслуженные мастера спорта Украины по таиландскому боксу муэй-тай Денис Григорьев и Пётр Наконечный.

«Ученики всегда будут помнить его как хорошего, отзывчивого, профессионального и надёжного друга и наставника. Спортивное сообщество города Одессы выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича в связи с потерей близкого человека», — говорится в сообщении.

Прощание с Юрием Червяковым состоится 4 февраля в 10:30 на Таировском кладбище Одессы (здание крематория).

Одесса News сообщала о смерти в Одессе на 83-м году жизни народного артиста Украины Анатолия Дриженко.

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