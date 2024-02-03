Литва передала Украине новую партию военной помощи, Болгария — 100 БТР

Литва передала новую партию военной помощи, а 100 списанных в Болгарии бронетранспортёров уже на пути в Украину.

Как сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Министерство обороны Литвы, в Украину доставлены системы детонации и тысячи боеприпасов для противотанковых гранатомётов.

«Литва остаётся непоколебимой в своей военной поддержке Украины. Наше обязательство поддерживать Украину – это не просто солидарность, это инвестиция в безопасность Европы», – говорится в сообщении.

Бронетранспортёры, которые Болгария решила передать Украине, уже на пути в страну. Об этом 2 февраля в Facebook проинформировал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает Укринформ.

«Операция идёт полным ходом. Министерство обороны содействует процессу предоставления Украине БТР министерства внутренних дел», – написал Тагарев, опубликовавший фото погрузки бронетранспортёров.

Одесса News информировала, что 4 августа 2023 года болгарские СМИ сообщили, что правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел страны и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву бронетехники (около 100 машин). По этому соглашению Болгария также предоставит Украине запчасти и вооружение. Сообщалось, что речь идёт о боевых машинах 60-х и 70-х годов, которые есть у МВД Болгарии и никогда раньше не использовались. 22 ноября соглашение ратифицировало Национальное собрание Болгарии, несмотря на его ветирование президентом страны под предлогом, что «устаревшая техника, предназначенная Киеву, необходима болгарской полиции, пограничникам и спасателям».

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