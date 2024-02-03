Украина планирует начать общий с Молдовой контроль в пункте пропуска «Рени»

На автомобильном пункте пропуска «Рени» уже через месяц должен заработать совместный с Молдовой таможенный и пограничный контроль, что позволит втрое увеличить пропускную способность для грузового транспорта на переходе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач на встрече в Брюсселе (Бельгия) по развитию экспортной возможности Украины.

«Через месяц планируем запустить общий контроль на пункте пропуска Рени с молдовскими коллегами. Это позволит втрое увеличить пропускную способность для грузовиков», — говорится в сообщении.

По информации Деркача, ремонтные работы в одесском пункте «Рени» выполняются в рамках создания «зелёного коридора» между молдовским «Джурджулешты» и румынским «Галацом». Обустройство пункта пересечения границы уже подходит к концу и совместный с Молдовой таможенный и пограничный контроль заработает уже в марте.

Как подчеркнул замминистра, это позволит грузовикам сразу следовать от Рени до Галаца. Без дополнительной остановки уменьшится время таможенных и пограничных процедур.

Также должен быть запущен скоординированный контроль между Молдовой и Румынией.

В ходе встречи в Брюсселе её участники обсудили развитие портов Дуная. Со своей стороны румынские коллеги работают над повышением способности порта Констанца, имеют для этого ресурсы.

«Главное, что строительство портов Дуная и этого пути для экспорта остаётся стратегическим вопросом наряду с обеспечением работы морского коридора из портов Большой Одессы. Стабильное функционирование коридора по морю уже позволяет уменьшить нагрузку на автомобильные пункты пропуска, соответственно, уменьшить очереди и время ожидания пересечения границы», — добавил Деркач.

Фото: Serhiy Derkach/Facebook

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