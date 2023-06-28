Моряки могут получить квалификационные документы с помощью портала «Дія»

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации запускают бета-тестирование услуги, которая позволит морякам получить квалификационные документы с помощью портала «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

«Мы запускаем получение квалификационных документов моряков онлайн через портал «Дія». Начинаем с этапа тестирования. Морское сообщество ждало этой услуги, ведь это об удобстве, скорости, дистанционности и, главное, – полностью нивелирует коррупционную составляющую», — отметил он.

Кубраков отметил, что начат набор моряков на бета-тестирование. Принять участие в нём могут как выпускники морских вузов, так и капитаны или командный состав морского и смешанного плавания судов (подать заявку можно по этой ссылке).

С помощью «Дії» моряк может получить профессиональный диплом (Certificate of Competency), подтверждение к нему (Endorsement), сертификаты компетентности, свидетельства специалиста о специальной подготовке.

После завершения теста сервис заработает полноценно.

«После проверки в кабинете моряка появится готовый квалификационный документ в электронном виде. При необходимости заказанные документы можно будет забрать непосредственно у Администрации судоходства и ГП «Морречсервис», – добавил министр.

Как сообщала Одесса News, с мая 2023 года в случае, если моряк находится в рейсе, он может подать заявление и получить квалификационные документы дистанционно через доверенное лицо.

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