Пленные моряки сегодня возвращаются домой, их встречает Президент

В ночь на 30 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которым поделился новоизбранный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — говорится в сообщении.

По сообщению «Украинской правды», пленных будет встречать Президент Украины Владимир Зеленский. Самолёт с освобождёнными украинцами, возможно, вскоре приземлится в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского (Жуляны).