На острове Лидо начался Венецианский кинофестиваль

76-й Венецианский международный кинофестиваль стартовал в среду вечером на острове Лидо.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

На главную награду — «Золотого льва» — претендует 21 фильм основной конкурсной программы, среди которых «О, бесконечность», реж. Рой Андерссон, Швеция, Германия, Норвегия; «К звёздам», реж. Джеймс Грей, США;

«Молочные зубы», реж. Шеннон Мерфи, Австралия; «Эма», реж. Пабло Ларраин, Чили; «Покрашенный птенец», реж. Вацлав Маргоул, Чехия, Словакия, Украина; «Джокер», реж. Тодд Филлипс, США и другие.

Отмечается, что жюри основной конкурсной программы возглавляет аргентинский режиссёр Лукресия Мартель.

В нынешнем Венецианском кинофестивале примут участие и три ленты, созданные при участии Украины. Кроме «Покрашенного птенца», это фильм «Атлантида» режиссёра Валентина Васяновича и «Стасис» совместного производства Литвы, Украины и Франции, режиссёр — литовец Мантас Кведаравичюс.

Фестиваль открыл фильм «Правда» (реж. Хирокадзу Корээда, Япония, Франция) с участием Катрин Денёв.

76-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября.

Кстати. Венецианский кинофестиваль — старейший в мире, основан в 1932 году. Входит в «большую тройку» самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Победителем прошлогоднего Венецианского кинофестиваля стала драма «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. В феврале этого года фильм получил три премии «Оскар» — за лучшую режиссёрскую работу, лучшую операторскую работу и лучший фильм на иностранном языке.