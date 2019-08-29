Дмитрий Разумков избран Председателем Верховной Рады Украины

Народный депутат, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран Председателем Верховной Рады.
Соответствующее решение поддержали 382 народных депутата, сообщает Укринформ.
Голосование состоялось по открытой процедуре в сессионном зале.
Разумков поблагодарил депутатов за поддержку и выразил надежду, что ВР девятого созыва действительно станет парламентом, который «будет работать на интересы государства, несмотря на политические амбиции, несмотря на иногда личные интересы», и новая Рада войдёт в историю как такая, что смогла объединить государство Украина.
Разумков был единственным кандидатом на должность спикера, поскольку согласно действующему законодательству, кандидатуры на должности Председателя ВР и первого вице-спикера вносит политсила, которая имеет наибольшую фракцию. Такой в парламенте девятого созыва является «Слуга народа».
Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет Государственной налоговой службы по специальности «Правоведение».
Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.
Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права, а также Технологический университет Подолья (ныне — Хмельницкий национальный университет). Профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Занимался адвокатской деятельностью. Во время президентской кампании—2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года — советник Президента Украины, представитель Президента в Верховной Раде
Народный депутат от ВО «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана заместителем Председателя Верховной Рады.
Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов,
Елене Кондратюк 49 лет, она — член политической партии Батькивщина».
Фото: Укринформ