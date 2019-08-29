Дмитрий Разумков избран Председателем Верховной Рады Украины

Народный депутат, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран Председателем Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 382 народных депутата, сообщает Укринформ.

Голосование состоялось по открытой процедуре в сессионном зале.

Разумков поблагодарил депутатов за поддержку и выразил надежду, что ВР девятого созыва действительно станет парламентом, который «будет работать на интересы государства, несмотря на политические амбиции, несмотря на иногда личные интересы», и новая Рада войдёт в историю как такая, что смогла объединить государство Украина.

Разумков был единственным кандидатом на должность спикера, поскольку согласно действующему законодательству, кандидатуры на должности Председателя ВР и первого вице-спикера вносит политсила, которая имеет наибольшую фракцию. Такой в парламенте девятого созыва является «Слуга народа».

Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет Государственной налоговой службы по специальности «Правоведение».

Разумков — политтехнолог, политический аналитик, работал Управляющим партнёром и директором Ukrainian Politconsulting Group. Занимал руководящие должности в коммерческом и государственном секторах, а также в политических партиях. Работал на избирательных кампаниях с 2006 года. В президентской кампании-2019 был спикером избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.