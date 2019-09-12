Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Депутаты от парламентской фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии закона об импичменте.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

«Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения Президента Украины от должности (импичмент)», — так звучит внесённый в Раду законопроект.

Согласно регламенту ВР, закон не может быть подписан председателем парламента, пока не будет рассмотрено постановление об отмене решения о принятии закона.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада 10 сентября приняла закон «Об особой процедуре отстранения Президента Украины от должности (импичмент)».

Закон предусматривает, что процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава. Лешение об импичменте Президенту будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда подтвердят соблюдение требований Конституции и законов Украины.

Также закон определяет, что в случае непринятия Радой постановления об отстранении Президента от должности в порядке импичмента председательствующий от имени парламента должен извиниться перед главой государства.