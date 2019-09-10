Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об импичменте

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об импичменте.

Документ поддержали 337 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Сначала парламентарии приняли законопроект в первом чтении. После этого Дмитрий Разумков объявил голосование за закон в целом. Народные депутаты от других фракций, в частности, представители «Европейской солидарности», начали настаивать на процедуре второго чтения и возможности рассмотрения поправок к законопроекту. Однако депутаты 245 голосами приняли закон в целом.

Закон «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)» предусматривает, что ВР может устранить Президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или другого преступления.

Процедура импичмента инициируется большинством депутатов от конституционного состава. После принятия решения об обвинении Президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения выводов относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте, а также о том, что действия главы государства содержат признаки госизмены или другого преступления.

Предполагается, что решение об импичменте Президенту будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трёх четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Отмечается, что депутатская фракция политической партии «Европейская солидарность» уже заявила о грубых и сознательных нарушениях закона о регламенте Верховной Рады во время голосования закона об импичменте.

Как сказал сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов, «то, что сейчас происходит в зале парламента, — как по мне это просто убийство парламентаризма в Украине и это прямой путь к убийству демократии. Есть чёткий закон о том, как принимаются законопроекты парламентом Украины… Только что произошло нарушение, причём прямое, сознательное, грубое нарушение законодательства Украины».

По его словам, одним из возможных последствий принятия решения с нарушениями может быть отмена закона об импичменте.

Герасимов пояснил, что по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроектов сразу после первого или второго чтения, если законопроект признан не требующим доработки и если не поступило замечаний по его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата Верховной Рады.

С депутатами «ЕС» солидаризовалась и депутатская фракция политической партии «Голос».