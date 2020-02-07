Тимошенко пошла в атаку в Раде, ей противостоял одесский нардеп

6 февраля лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сломала микрофон Председателя Верховной Рады во время блокирования президиума парламента. Помешать ей в блокировании кресла спикера пытался народный депута по одесскому округу №133 Артём Дмитрук.

Как сообщает Укринформ, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на утреннем заседании перед возобновлением работы Верховной Рады после совещания руководителей фракций зашла в президиум Рады и стала возле места спикера. Ей пытались помешать представители фракции «Слуга народа», в т.ч. одесский нардеп Дмитрук, но депутаты от «Батькивщины» их не допускали.



Произошла потасовка. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не мог начать заседание.Тимошенко перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении заблокировала место спикера, сломала его микрофон, поранив при этом палец.

Дмитрий Разумков во время выступления с трибуны парламента отметил, что не может вести дальше заседание и передал слово своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Также трибуну Рады блокировали представители ОПЗЖ.

После того, как Рада возобновила работу в сессионном зале, депутаты от фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» продолжали блокировать трибуну, но пропускали коллег к трибуне для выступлений по обсуждению проекта постановления 0901-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины «О среднем образовании».

В четверг в Раде запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Фото: ОПЗЖ, Укринформ,Страна, LB.ua