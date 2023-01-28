Юлия Тимошенко не слабо провела новогодние праздники в элитном отеле в ОАЭ

Народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко начало 2023 года провела в Дубае (ОАЭ).

Об этом говорится в расследовании «Украинской правды» от журналиста Михаила Ткача, опубликованном 27 января в YouTube.

По информации журналиста, Тимошенко с мужем отдыхала на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Сутки пребывания в отеле стоят от $700, говорится в материале.

По словам источников Ткача, Тимошенко улетела в Дубай в 20-х числах декабря 2022 года. Источники отметили, в ОАЭ нардеп вела «осторожный образ жизни»: её было сложно увидеть на пляже, когда там было много людей. Покидая виллу, лидер «Батькивщины» садилась в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Чтобы убедиться, что Тимошенко действительно отдыхает в Kempinski, журналисту Ткачу удалось попасть на закрытый пляж отеля 5 января. Там расследователь увидел мужа Тимошенко Александра и их внуков. А позже – и саму Тимошенко.

По информации «Украинской правды», через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

По словам собеседников Ткача в бизнес-кругах, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай ещё до начала полномасштабного вторжения и сейчас там живёт с непродолжительными выездами в Европу.

Кстати. Незадолго до начала войны Юлия Тимошенко, выступая на Согласительном совете Верховной Рады заявила, что сейчас «каждая украинская семья живёт одним вопросом – будет полномасштабная война с Россией или нет, вывозить свои семьи или нет? Как защищать, что делать и как дальше жить?».

Как сообщала Одесса News, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провёл в Испании 10-дневные «новогодние каникулы», за что вскоре был уволен Генпрокурором.

Фото и видео: Украинская правда

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