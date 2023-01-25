Зеленский о кадровых решениях: Соответствующие шаги будут и дальше

24 января Президент Владимир Зеленский и Кабмин приняли ряд важных кадровых решений.

В частности, «по собственному желанию» Президент уволил с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, назначив вместо него освобождённого от обязанностей главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.

Уволены также главы Запорожской ОГА Александр Старух, Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Алексей Кулеба

После череды скандалов, связанных с закупками в Минобороны, поездками госслужащих в отпуск за границу и обвинениями во взяточничестве топ-чиновников, Кабмин уволил Вячеслава Шаповалова с должности замминистра обороны Украины; заместителя министра развития общин и территорий Украины Ивана Лукеря; заместителя министра развития общин и территорий Украины Вячеслава Негоду; заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.

Также Кабмин назначил на должность замминистра экономики Украины Алексея Соболева.

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности своего заместителя Алексея Симоненко.

Глава государства в своём видеообращении 24 января подчеркнул, что принятые во вторник кадровые решения — «очередные», а соответствующие шаги будут и дальше.

“Сегодня общество увидело очередные принятые кадровые решения. Я подчеркну это слово – «очередные». Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и помогает нашему сближению с европейскими институтами”, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что «нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввёл в действие ещё одно решение СНБО. Детали – со временем”, — сообщил Зеленский.

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