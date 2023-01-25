В бою за Украину погиб пограничник из Одессы Павел Загниборода, светлая память

Пограничник из Одессы капитан Павел Загниборода погиб 21 января, выполняя боевое задание.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Павел родился в Виннице. В гражданской жизни он был врачом-терапевтом. В 1997 году с отличием окончил Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова. Являлся активным участником революции достоинства. В 2014 году с Майдана ушёл добровольцем на фронт и попал в ряды 79 отдельной аэромобильной бригады, где проходил службу в должности начальника медицинской службы батальона. Демобилизовался в 2015 году. С началом полномасштабного вторжения врага сразу в марте 2022 года вновь вернулся помогать побратимам. На этот раз присоединился к отряду Морской охраны ГПСУ, а в мае – к 10 мобильному пограничному отряду Госпогранслужбы.

В боях за Бахмут 48-летний Павел Загниборода проявил незаурядный героизм и стальную выдержку. Он, как и многие другие медики на войне, имел обычный позывной – Док. Но человек был необычным, потому что не только сам успешно справлялся с любой боевой задачей и стойко преодолевал трудности, но и как врач в нужный момент профессионально оказывал бойцам помощь, которым вселял уверенность и надежду, что всё будет хорошо.

В то адское утро 21 января Док выполнял боевое задание в составе медицинской эвакуационной группы. Во время вражеских артиллерийских обстрелов медик, к сожалению, получил многочисленные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Приказом Председателя Госпогранслужбы Павлу Загнибороде присвоено очередное воинское звание «майор» (посмертно).

У Павла остались жена, сестра и сын, который, как и отец, защищает Украину в составе Вооружённых Сил Украины.

В последний путь Героя пришли провести родные, друзья и сослуживцы. Церемония прощания с Павлом прошла в Соборе Рождества Христова Православной Церкви Украины.

Похоронили бойца на кладбище в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 5 января 2023 года на российско-украинской войне погиб матрос батальона морской пехоты, 40-летний житель Измаильского района Одесской области Владимир Иванов.

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Фото: Южное региональное управление ГПСУ/Facebook

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