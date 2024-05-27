США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

США выделяют новую партию военной помощи Украине для защиты от агрессии России.
Об этом 24 мая сообщил сайт американского министерства обороны, — пишет издание ГОРДОН.
58-й транш оружия и военной техники, выделенных из запасов Пентагона за время президентства Джо Байдена, оценивают в $275 млн.
В пакет, в частности, входят:
- боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные снаряды;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для сноса зданий и другие позиции.
Одесса News информировала, что предыдущий пакет военной помощи для Украины со стороны США, выделенный 10 мая, включал в себя расширенный перечень систем противовоздушной обороны, дополнительные системы HIMARS, бронетехнику, противотанковые средства, патрульные катера, а также другое вооружение.
В Белом доме заявили, что военная помощь от США поможет Украине перейти в контрнаступление в 2025 году.
США выделят дополнительные 2 млрд дол для военной поддержки Украины, заявил 15 мая Блинкен во время визита в Киев.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy