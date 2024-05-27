США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

США выделяют новую партию военной помощи Украине для защиты от агрессии России.

Об этом 24 мая сообщил сайт американского министерства обороны, — пишет издание ГОРДОН.

58-й транш оружия и военной техники, выделенных из запасов Пентагона за время президентства Джо Байдена, оценивают в $275 млн.

В пакет, в частности, входят:

боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для сноса зданий и другие позиции.

Одесса News информировала, что предыдущий пакет военной помощи для Украины со стороны США, выделенный 10 мая, включал в себя расширенный перечень систем противовоздушной обороны, дополнительные системы HIMARS, бронетехнику, противотанковые средства, патрульные катера, а также другое вооружение.

В Белом доме заявили, что военная помощь от США поможет Украине перейти в контрнаступление в 2025 году.

США выделят дополнительные 2 млрд дол для военной поддержки Украины, заявил 15 мая Блинкен во время визита в Киев.

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