Одессит Мильчев увековечен на стене славы в мировом центре стендовой стрельбы

Олимпийский чемпион, одессит Николай Мильчев увековечен на стене славы в мировом центре стендовой стрельбы «Trap Concaverde» в итальянском Лонато-дель-Гарде.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что наравне с олимпийскими чемпионами Николай Мильчев оставил отпечаток своей руки на стене славы стендовой стрельбы на специальной церемонии, прошедшей в Лонато-дель-Гарде во время чемпионата Европы. Такой же чести удостоились другие знаменитые стрелки, поднимавшиеся на олимпийский пьедестал в соревнованиях на круглом стенде: чемпионы Эннио Фалько (Игры-1996), Андреа Бенелли (2004), Диана Бакоси (2016), представляющие Италию, серебряные из Польши (1996), датчанин Эспер Гансен (2020), а также бронзовый призёр Данка Бартекова из Словакии (2012).

Для справки. Центр стендовой стрельбы Лонато-дель-Гарда был основан в 1982 году. Университет стрельбы, как называют его стрелки, занимает площадь примерно двадцать гектаров и расположен в провинции Брешия, где расположены важнейшие производители оружия, такие как Beretta, Perazzi, Rizzini и т.д.

Одесса News информировала, что по состоянию на 21 мая в кругу претендентов на участие в Олимпийских играх остаются ещё 11 спортсменов Одесской области (8 видов спорта), в том числе по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

Фото: Отделение НОК Украины в Одесской области

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