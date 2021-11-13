Баскетбол: «Одесса» выиграла у «Киев-баскета», а южненцы — у тернопольчан

12 ноября а центральном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги «Киев-Баскет» проиграл на гостевой площадке «Одессе» – 86:94.

Об этом сообщает ХSPORT.

«На протяжении всей встречи ни одна команда не могла завладеть существенным преимуществом, а поэтому овертайм стал закономерным исходом основного времени игры. В дополнительной пятиминутке «Одесса» уступала 83:86, но сумела сделать рывок 10:0 и добыла победу над одним из лидеров чемпионата», — говорится в сообщении.

Самые результативные игроки матча: Чарльз Келлисон («Одесса») – 31, Андрей Агафонов («Одесса») – 29, Джеймс Томсон («Киев-Баскет») – 19.

Отмечается, что одесситы выиграли 5-й матч в сезоне.

Другим результатом дня стала победа «Химика» (Южный) над «Тернополем» — 63:57.

«В начале четвёртой четверти хозяева вели «+14» очков, однако умудрились позволить гостям сократить отставание до 1 очка. В концовке встречи трёхочковый забросил Мироненко, сделав для «Химика» «+4» за полторы минуты до конца матча. Игроки «Тернополя» запаниковали и начали мазать даже с линии штрафных. Как итог – не состоявшийся камбэк», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Таким образом, «Химик» добыл вторую победу кряду. Самым результативным игроком матча стал Кристиан Джонс, принесший южненцам 24 балла. У «Тернополя» 19 очков на счету Доминикаса Домаркаса.



Ситуация в верхней части турнирной таблицы на сегодняшний день такова: 1.«Прометей» – 11 побед (11 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 9 (13) – 69%, 3.«Харьковские Соколы» – 9 (13) – 69 %, 4.«Киев-Баскет» – 8 (12) – 66%.

Одесса News сообщала о предыдущих баскетбольных перипетиях Суперлиги.

Фото: ФБУ

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