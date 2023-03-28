Одеська королева шашок Вікторія Мотрічко повернулась з перемогою з Верони

Одеська шашистка Вікторія Мотрічко повернулась з італійської Верони з перемогою на Міжнародному опен-турнірі.

Про це спортсменка повідомила у телефонній розмові кореспонденту Одесса News.

«Повернулась з Верони. Перемогла у міжнародному опен-турнірі. Наступного тижня з виходом рейтинг-листа 1 квітня, скорше за все, будуть гарні новини. Пока що мій віртуальний рейтинг- перший у класичній програмі. Можливо, очолю два існуючих рейтинг-листа», — розповіла Вікторія.

Одеська шашистка також повідомила, що їй вдалося перемогти не лише у жіночому заліку, але й у загальному.

Всього за призові місця боролися понад п’ятдесят спортсменів із Гвінеї, Італії, Нідерландів, Польщі, Сенегалу та України.

Першою стала Вікторія Мотричко, на рахунку якої п’ять перемог та одна нічия у шести партіях. Як результат – 11 набраних очок та золота нагорода. На другому місці італієць Алессіо Скаг’янте, третє посів Джібріль Сарр із Гвінеї.

За успіхами Вікторії спостерігали її чоловік Владислав та син Габріель, якому саме сьогодні виповнився один рочок і 2 місяці, з чим Одесса News й вітає Вікторію, Владислава та маленького Габріеля.

Як повідомляла Одесса News, Вікторія Мотрічко визначена лідером оновленого рейтингу Всесвітньої Федерації з шашок (FMJD) станом на 1 січня 2023 року.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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