В работе одесского электротранспорта произошли некоторые изменения

С 28 марта троллейбусный маршрут №10 в Одессе возобновляет движение к улице Приморской.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одесгорэлектротранс».

Олновременно отмечается, что решением Одесской областной военной администрации на троллейбусном маршруте №10 остановки «Таможенная площадь» и «Морской вокзал» в обоих направлениях временно отменяются.

Также сообщается, что трамвай №20 функционировать не будет – на этом маршруте работают автобусы.

Справки в информационном центре предприятия: 717 54 54; 7 886 886 (с 8:00 до 20:00).

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