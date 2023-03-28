Порты «Черноморск» и «Южный» отправили 3 судна с продовольствием для стран Азии

27 марта порты «Черноморск» и «Южный» отправили 3 судна со 150 тысячами тонн агропродукции для стран Азии.

Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысяч тонн пшеницы для Бангладеша, — сообщает в Facebook Мининфраструктуры.

Отмечается, что эта страна остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам. В то же время, Бангладеш остаётся ключевым потребителем украинской пшеницы — с начала работы «Зерновой инициативы» страна получила более 710 тысяч тонн пшеницы из Украины.

«Эти объёмы могли быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции. Тем более, что благодаря «Зерновой инициативе» и наличию украинского зерна на рынке, мировые цены на продовольствие сдерживаются от дальнейшего роста. Это позволяет таким странам как Бангладеш снабжать население продовольствием», — говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 848 судов, которые экспортировали 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

По информации Мининфраструктуры, сейчас в портах Большой Одессы на 19 судов грузят 680 тысяч тонн агропродукции, а по «зерновому коридору» двигаются ещё 3 судна под загрузку.

«Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильно тяжёлая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утверждённого плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна», — информирует Мининфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, 26 марта балкер NEGMAR CICEK с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы отправился по «зерновому коридору» в Йемен.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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