Зерновым коридором отправилось 845-е судно с агропродукцией

С 1 августа 2022 года — начала реализации «зерновой инициативы» — 845 судов экспортировали 25,7 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры.

Отмечается, что в воскресенье, 26 марта, балкер NEGMAR CICEK с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Йемена начал движение по «зерновому коридору» Это шестое судно в рамках программы «Grain From Ukraine». Балкер, который днями посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Арандой Хагу, временный поверенный в делах Посольства Франции в Украине Бенжамен Рориг и заместитель директора Всемирной продовольственной программы в Украине Марианна Уорл, вышел из порта «Черноморск» и присоединился к караванам еще из трёх судов.

Отмечается, что Йемен — страна Азии, страдающая от продовольственного кризиса.

«30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы страна получит благодаря донатам правительств США, Франции и Испании. С момента старта программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили 170 тысяч тонн украинской пшеницы в такие нуждающиеся страны как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения».

Для справки. Программа «Grain From Ukraine» начата Владимиром Зеленским с целью объединить развитые страны вокруг продовольственной помощи странам, находящимся на грани голода. Программа реализуется при поддержке World Food Programme (Всемирной продовольственной программы ООН).

Фото: ООВА, Укринформ

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