Танки Leopard 2 прибыли в Украину, а на английском Challenge прокатался Резников

Германия отправила Украине обещанные танки Leopard 2.

Как сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на n-tv, об этом 27 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы сделали то, что было объявлено», – сказал канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, комментируя сообщения СМИ о доставке в Украину 18 танков Leopard 2.

Отмечается, что как и в случае с другими системами вооружения, правительственные учреждения ФРГ не раскрывали информацию о транспортировке танков по соображениям секретности и безопасности.

Также информацию об отправке танков подтвердила в Twitter пресс-служба бундесвера.

«Обещали – сделали: 18 боевых танков Leopard 2A6, а также боеприпасы и запасные части к ним прибыли сегодня в Украину», – говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Алексей Резников 27 марта показал первый прибывший в Украину из Великобритании Challenger 2.

«Имел честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger’ов от Британии, Stryker’ов & Cougar’ов от США и Marder’ов от Германии», — информирует министр.

По впечатлениям Резникова, «после личного «пилотирования» Challenger’ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье. Итак, в сухом остатке: наш «военный зоопарк» расширяется. А к «боевым кошкам» присоединился «слон». Именно так прозвали Challenger наши десантники».

Как сообщала Одесса News, в марте украинские танкисты, несколько недель обучавшиеся в Великобритании применению и обслуживанию танков Challenger 2, вернулись домой.

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