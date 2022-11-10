ВСУ освободили от российских оккупантов город Снигирёвка в Николаевской области

Вооружённые силы Украины освободили от российских оккупантов город Снигирёвка в Николаевской области.

Об этом сообщил 131-й отдельный разведывательный батальон в Telegram 10 ноября.

«Спасибо всем, кто беспокоился и переживал! Наши труды и ваши молитвы – всё это не зря! Этот день наконец-то настал!» – говорится в сообщении.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона, который транслирует канал «Рада», прокомментировал, что ожидает официального сообщения об освобождении города.

«Будем ждать официального сообщения от Вооружённых сил. От себя скажу, что представители власти района уже близко, мы готовим гуманитарную помощь: фуры с едой, Starlink, генераторы. Сейчас будем отправлять помощь людям, которые были в оккупации долгое время. Уже готовим, упаковываем, думаю, завтра утром отправим», – сказал Ким.

Пресс-секретарь объединённого командования «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии Общественному отметила, что по состоянию на 10 ноября ситуация в Снигиревке нуждается в информационной тишине.

Заместитель руководителя главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что информация об окончательном освобождении населённого пункта будет сообщена в официальных сводках Генерального штаба.

«Вооружённые силы продолжают освобождать временно оккупированные территории Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Операция идёт по нашему плану. Постепенно мы так заходим и освобождаем населённый пункт. Относительно окончательного освобождения населённых пунктов, удержания их под контролем, проведения всех мер, которые должны быть выполнены, об этом вам будет сообщено в официальных сводках Генерального штаба», – сказал он.

Информацию об освобождении Снигирёвки журналистам подтвердили местные жители.

«Вчера мы увидели фото, на котором на нашей телебашне висит украинский флаг, мы с сестрой получили звонок от папы, который находится в Снигирёвке, что россияне сбежали. Причём даже если машина ломалась, они убегали пешком. Весь город в следах от гусениц. Раньше россияне думали оставаться в Снигирёвке, заселялись в пустые дома, но уехали. Папа рассказал, что россияне жгли пустые дома, когда выезжали», – рассказала жительница города Светлана Кузнецова.

Она добавила, что на видео украинские военные стоят на фоне знакомых ей снигирёвских улиц и зданий.

Для справки. Снигирёвка находилась под оккупацией с марта. Это единственный город в Николаевской области, который удалось захватить оккупантам. Он являлся важным пунктом обороны для российских войск на херсонском направлении: из города открываются пути на Херсон и Николаев, а дальше на Кривой Рог. Также это важный железнодорожный узел.

В конце сентября Снигирёвку вместе с оккупированной Херсонской областью российские власти «присоединили» к РФ по итогам «референдума», несмотря на то, что она находится в другой области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населённых пунктов Николаевской области – южнее Снигирёвки и саму Снигирёвку.

5 октября Ким заявил, что офицерский состав российских войск покинул Снигирёвку.

Как сообщала Одесса News, в течение боевого дня 9 ноября на юге Украины нашей авиацией отработано 8 ударов по пунктам сосредоточения вражеских сил и средств, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач по пункту управления, колонне военной техники, складам с боеприпасами врага.

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