В гараже жителя Одесской области нашли 6 тысяч пачек сигарет и 2 т спиртовой смеси

В Одесской области правоохранители изъяли из незаконного оборота более 6000 пачек контрафактных сигарет и почти 2000 литров спиртовой смеси сомнительного происхождения.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, их обнаружили в гараже жителя Шабовской общины сотрудники сектора участковых офицеров полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с работниками межведомственной группы в составе Главного оперативно-розыскного отдела 25 пограничного отряда и Службы безопасности Украины.

Отмечается, что из домовладения гражданина во время неотложного обыска в общей сложности изъяли 1985 литров похожей на водочную и коньячную жидкости, разлитой в пластиковую тару разного объёма, и 6326 пачек сигарет разного наименования без марок акцизного сбора.

Также правоохранители обнаружили красители, оборудование и еёмкости для приготовления алкогольных напитков кустарным методом.

«Все вещдоки правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Ведомости по этому факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 227 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о преднамеренном введении в обращение (выпуск на рынок Украины) опасной продукции, то есть такой продукции, которая не отвечает требованиям безопасности продукции, установленным нормативно-правовыми актами, если такие действия совершены в больших размерах. Это правонарушение карается штрафом от трёх тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000–136000 гривен) с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Полицейские устанавливают, как и где реализовывался незаконный товар. Продолжается следствие», — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года контрабандиста и военнослужащего Подольского пограничного отряда, предоставившего должностному лицу Госпогранслужбы неправомерную выгоду за несоздание препятствий в незаконном перемещении подакцизных товаров, задержали правоохранители.

Фото и видео: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod