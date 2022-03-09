В Одесской области полицейские задержали мародёра

Пока потерпевший, житель Ивановки Березовского района Одесской области, вместе с правоохранителями, военными и территориальной обороной дежурил на одном из блокпостов, 44-летний правонарушитель, выломал двери в его дом и начал выносить ценные вещи.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, в первую ночь злоумышленник забрал телевизор и несколько гаджетов к нему, нанеся владельцу до семи тысяч гривен ущерба. В два часа ночи он вернулся снова за музыкальным центром и колонками к нему, но был задержан полицейскими, как только переступил порог.

Отмечается, что чужое имущество полицейские изъяли у правонарушителя, а ему самому объявили подозрения в совершении двух имущественных преступлений.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Судить мужчину за имущественные преступления будут не впервые.

Для справки. На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародёрство», которым повышен минимальный предел наказания с трех до пяти лет лишения свободы за мародёрство, (максимальное наказание за этот вид преступления до десяти лет лишения свободы). Кроме того, дополнен квалифицирующим признаком «совершение в условиях военного или чрезвычайного положения» части четвёртые статей 185 (Кража), 186 (Грабёж), 187 (Разбой), 189 (Вымогательство) и 191 (Присвоение, растрата имущества) УКУ.

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