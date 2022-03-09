Упрощён Порядок пересечения государственной границы для водителей от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что соответствующее решение было принято Правительством для налаживания международной логистики. Оно касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта.

Новшества в Порядке касаются бронировании водителей, осуществляющих:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооружённых сил Украины;

перевозку медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях или в Министерство инфраструктуры Украины или в областную военную администрацию, которые, со своей стороны, информацию о принятом решении о бронировании, направляют в Администрацию Государственной пограничной службы для учёта при выезде и въезде в Украину граждан Украины.

Обращается внимание на то, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com

Как сообщала Одесса News, в связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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