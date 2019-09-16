Одесские пограничники задержали турка-наркодельца

Сегодня ночью сотрудники Государственной пограничной службы Украины арестовали и передали представителям Национальной полиции гражданина Турции.

Его разыскивали за рубежом за торговлю наркотиками, сообщает Госпогранслужба.

«Гражданина Турции задержали пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Черноморский-мп». Его разыскивали за сбыт наркотиков правоохранители Омана.

Отмечается, что всего с начала года по базе данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы реализовали почти 2560 срабатываний, 1011 из них- в отношении лиц.