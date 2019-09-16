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Одесские пограничники задержали турка-наркодельца

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Сегодня ночью сотрудники Государственной пограничной службы Украины арестовали и передали представителям Национальной полиции гражданина Турции.

Его разыскивали за рубежом за торговлю наркотиками, сообщает Госпогранслужба.

«Гражданина Турции задержали пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Черноморский-мп». Его разыскивали за сбыт наркотиков правоохранители Омана.

Отмечается, что всего с начала года по базе данных Интерпола сотрудники Госпогранслужбы реализовали почти 2560 срабатываний, 1011 из них- в отношении лиц.

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