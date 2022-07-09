Нацбанк Украины выпускает в июле в обращение несколько коллекционных монет

Национальный банк Украины выпускает в июле 2022 года несколько памятных и инвестиционных монет.

Об этом говорится в изданном Нацбанком распоряжении.

Так, уже с 11 июля в обращение выпускаются памятные монеты Украины «В единстве — сила» из серии «Бессмертная моя Украина» номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед» (элемент отделки — тампопечать), тиражом — до 5 000 шт. (в том числе до 2500 в 2022 году) и номиналом 5 гривен из нейзильбера тиражом до 250 000 шт. (в том числе до 75 000 в 2022 г. в сувенирной упаковке).

С 14 июля НБУ планирует выпуск памятной монеты Украины «Военно-морские Силы Вооружённых Сил Украины» из серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен из сплава на основе цинка, категория качества чеканки — «анциркулейтед», тираж — 1 000 00 (в том числе до 500 тысяч в 2022 году).

С 18 июля выпускаются памятные монеты «Ой, у лузi червона калина» из серии «Бессмертная моя Украина»: номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки – пруф, тираж – до 5 000 шт., в том числе до 2500 в 2022 году, и номиналом 5 гривен из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», тираж — до 250 000 шт. (в том числе до 75 000 в 2022 г. в сувенирной упаковке).

С 27 июля войдёт в обращение памятная монета «Силы специальных операций Вооружённых Сил Украины» из серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен из сплава на основе цинка тиражом в 1 000 000 шт. (в том числе до 500 тысяч в 2022 году).

С 28 июля нумизматы пополнят свои коллекции памятной монетой «Елизавета Ярославна» из серии «Выдающиеся личности Украины» номиналом 2 гривны из нейзильбера, а с 29 июля — монетой “Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый” из серии “Флора и фауна Украины” номиналом 5 гривен также из нейзильбера с тампопечатью тиражом 40 000 шт.

С 27 июля начнётся реализация набора из девяти памятных монет специальных выпусков серии «Вооружённые Силы Украины» 2018-2020.

Также сообщается, что Национальный банк принял решение о пересмотре списка банков-дистрибьюторов и увеличении им размеров партий памятных монет Украины и сувенирной продукции для продажи в условиях военного положения.

Теперь нумизматическую продукцию можно приобрести в таких банковских учреждениях: АБ «УКРГАЗБАНК»; АО «АБ «РАДАБАНК»; АО «ТАСКОМБАНК»; АО КБ «ПриватБанк».

Выполнение АО «Ощадбанк» функций официального дистрибьютора по реализации памятных монет и сувенирной продукции Национального банка и обслуживания им новых клиентов через сервис «Онлайн-заказ» прекращён с 1 июля по инициативе АО «Ощадбанк».

Также прекращается приём заказов в режиме реального времени через официальное Интернет-представительство Национального банка. Такое решение связано с ухудшением логистической инфраструктуры в условиях военного положения и вследствие этого невозможностью банками в этих условиях качественно осуществлять обслуживание клиентов через сервис «Онлайн-заказ».

Как сообщала Одесса News, НБУ обновил план выпуска памятных и инвестиционных монет, а также сувенирной продукции на 2022 год.

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