Ночь в Одессе прошла спокойно, но это не повод для спокойствия

Российские оккупанты не оставляют намерений захватить Одессу, для чего на сегодняшний день осуществляют разведку и перегруппировку кораблей.

Об этом 29 марта сообщил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук отметил, что ночь в Одессе прошла спокойно: «Воздушные тревоги, беспокоящие нас, – это не самое страшное в этой войне», – добавил он.

Также спикер сообщил, что захватчики готовятся к атаке на город.

«Враг не отступил от Одессы. Продолжаются воздушная разведка, перегруппировка кораблей. Диверсионные группы пытаются продвинуться на нашу территорию», – рассказал Братчук.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие проводят эффективную контрдиверсионную работу.

Кроме того, спикер призвал одесситов из соображений безопасности не гулять по пляжам, если на них написано «проход запрещён».

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки по включению исторического центра Одессы в ЮНЕСКО.

Фото: Дмитрий Милютин/Facebook

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