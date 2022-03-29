Стартовал ІТ-марафон для подростков по дизайну и созданию сайтов

Украинская IT-академия GoITeens открыла регистрацию на IT-марафон по дизайну и созданию сайтов для подростков «Мы – будущее Украины».

В рамках обучающего IT-марафона в течение двух недель профессиональные ІТ-преподаватели проведут для учащихся занятия. Всего запланировано 25 мини-уроков.

К обучению приглашаются учащихся 7-11-х классов, увлекающиеся технологиями, гаджетами и социальными сетями.

В течение двух недель подростки попробуют себя в двух популярных IT-направлениях: Frontend и Design.

Учащиеся научатся работать с современными инструментами дизайнеров Canvas+Figma и создадут собственноручно сайт своего города.

Задание можно получать и выполнять в удобное время. При необходимости помощь окажут менторы и преподаватели.

Начало обучения – 28 марта.

Более подробную информацию по ІТ-курсу можно получить и зарегистрироваться по ссылке.

IT-марафон — бесплатный.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod