В Одесской области водителя школьного автобуса обвиняют в изнасиловании детей

В Одесской области будут судить водителя школьного автобуса, которого обвиняют в изнасиловании детей.

Об этом 27 мая сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«57-летний водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12–13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты, где совершал с детьми действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

О надругательстве над ребёнком полиции рассказала мать одного из изнасилованных мальчиков. В полиции отметили, что в течение нескольких месяцев 2023 года от таких действий водителя пострадали три ученика одной из областных гимназий.

Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 УКУ – в сексуальном насилии, совершённом в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, в частности, повторно, и ч. 6 ст. 152 УКУ – в изнасиловании, совершённом в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УК.

Пока фигурант находится под стражей.

Как отметили правоохранители, обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что 43-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего племянника, в 2022 году задержали правоохранители региона.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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