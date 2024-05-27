СБУ задержала подозреваемых в диверсиях на Одесской железной дороге

В Одесской области задержали группу местных жителей, которых подозревают в подготовке атак на железнодорожную инфраструктуру Одесской области по заданию спецслужб страны-агрессора России.

Об этом 27 мая сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, фигуранты передавали россиянам координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе.

«Руководителем агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского Антимайдана. Мужчина лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. К противоправной деятельности он привлёк своего близкого родственника», – говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что федеральная служба безопасности РФ привлекла эту группу одесситов к информационно-подрывной деятельности против Украины.

Лидер агентурной группы лично администрировал сообщество сторонников так называемой «Новороссии» в одной из соцсетей и организовал сбор средств для боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Он также постил призывы к захвату власти в Украине и изменению её границ, говорится в деле.

Главе предполагаемой группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны, создание террористической группы). Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение военной информации).

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области железнодорожница предотвратила диверсию.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy