За Украину погиб одессит Александр Павловский, светлая ему память

На фронте погиб защитник Украины из Одессы 45-летний старший лейтенант, командир миномётной батареи 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса Александр Павловский.

Как сообщило «Суспільне», в начале полномасштабной войны Александр добровольно вступил в ряды ВСУ. Подорвался на мине под Херсоном 20 апреля.

На церемонию прощания с Александром Павловским, которое состоялось 26 апреля в Одессе, возле Дома офицеров, пришли родственники, друзья, боевые побратимы погибшего героя.

В мирное время у Александра был свой мебельный бизнес, а также хобби: сёрфинг и рыбалка. У погибшего остались жена и сын.

Как сообщала Одесса News, 21 апреля 2023 года вблизи населённого пункта Дылеевка Краматорского района Донецкой области погиб оператор отделения самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А0666, солдат ВСУ из Южного Сергей Цыганенко.

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Фото: и видео: Суспільне Одеса

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