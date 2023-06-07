Минагро: Уже в следующем году поля на юге могут стать пустынями

Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС привело к затоплению Херсонской области, и уже в следующем году техногенная катастрофа приведёт к засухе.

Уже в следующем году поля на юге могут стать пустынями, — заявили в Минагрополитике.

Отмечается, что только на правом берегу затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На левобережье эта цифра будет значительно выше. Кроме того, эта катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. Речь идёт не только о Херсонской области, но и о территориях Днепропетровской и Запорожской.

Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но источники питьевого водоснабжения населённых пунктов.

Отрицательные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб как молодняка, так и взрослых особей.

«Только что закончился период нереста, и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при понижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше», — говорится в прогнозе Министерства.

Ещё одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в солёных водах Чёрного моря. В свою очередь, и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчётам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд. грн. Негативные последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку возобновление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Минагрополитики отмечает, что все эти данные приведены только по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно сделать только, когда уровень воды стабилизируется.

Как сообщала Одесса News, ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС никоим образом не скажется на водоснабжении Одессы.

Фото: Минагрополитики, Малярчук/Facebook, «Суспільне Хесон»

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