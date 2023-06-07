Подрыв дамбы на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Одессы

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС никоим образом не скажется на водоснабжении Одессы.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Отмечается, что в настоящее время услуги водоснабжения и водоотведения одесситам предоставляются в полном объёме, а объекты водоканала работают в штатном режиме.

Как собщала Одесса News, по заявлению председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, в связи с подрывом Каховской ГЭС и эвакуацией гражданского населения из зон подтопления Одесская область максимально в короткие сроки имеет возможность разместить 3291 человека в местах компактного поселения.

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