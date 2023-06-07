469-й день войны: ВСУ успешно контратакуют на Бахмутском направлении

Начались 469-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки здесь произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по данным на 6 утра 7 июня.

На Бахмутском направлении противник вёл наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел. Нанёс авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На этом направлении продолжаются ожесточённые бои. Украинские военные проводят контратаки, — сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Американские военные аналитики ссылаются на российские источники, которые утверждают, что украинские силы продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута. «Блогер из РФ утверждал, что украинские войска вошли в Берховку и по состоянию на вторую половину дня 6 июня в населённом пункте продолжаются бои. Ранее, 5 июня, Евгений Пригожин заявил, что украинские войска захватили некоторую часть Берховки», — говорится в сообщении.

Российский блогер информировал, что украинские силы продвинулись из Орехово-Васильевки и захватили высоты вдоль трассы Е-40. Пригожин также утверждал, что российские силы потеряли некоторые позиции вблизи Роздоловки.

По информации американских экспертов, россияне заявляют, что на юго-западной окраине Бахмута идут ожесточённые бои, а украинские войска вытеснили российские силы с позиций к западу от Клещеевки.

«Уничтожение врага продолжается, Силы обороны двигаются вперёд на Бахмутском направлении, — сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. — Достаём их на земле и с воздуха».

Александр Сырский

Генштаб ВСУ информирует, что за вчерашний боевой день авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника, уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на Каховской ГЭС, на котором был заслушан доклад командующего ОСГВ «Одесса» Эдуарда Москалёва об актуальной ситуации.

На главном фото ВМС ВСУ матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты Владимир, действует в составе экипажа самоходной артустановки «Гвоздика».

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

Картография: ISW

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